Жители Самары путешествовали в 2021 году на 133% больше, чем в предыдущем

Россияне предпочли путешествовать по России в 2021 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аналитики Страхового Дома ВСК и финансового маркетплейса Сравни.ру выяснили, как вырос процент путешествий россиян в 2021 году по сравнению с первым годом пандемии коронавируса. Жители Самары стали путешествовать на 133% чаще, чем годом ранее.

По данным анализа, чаще всего путешествуют молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет, они составляют 25% от общего числа туристов. Чуть реже выезжают за пределы страны люди от 35 до 44 лет – 21%, а пенсионеры и вовсе не стремятся к путешествиям, из них всего 10% любят дальние поездки.

Стоит отметить, что в 2021 году большинство россиян все же предпочли поездки по России. Вероятно, 2020 год оставил свой отпечаток и многие побоялись введения новых ограничений на отдыхе. Кроме того, некоторые страны до сих пор не пускают к себе туристов из других стран, боясь распространения инфекции.