Самара
ФотоТольяттиВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье4 февраля 2022 11:52

Студенты самарских вузов могут перейти на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом

Ректоры самарских вузов будут сами принимать решение о переводе студентов на дистанционку
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Решение будут принимать сами ректоры

Решение будут принимать сами ректоры

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 4 февраля 2022 года, состоялось оперативное заседание штаба по борьбе с распространением коронавируса на территории Самарской области. Оперштаб постановил, что решение о переводе на дистанционное обучение в самарских вузах будут принимать сами ректоры.

- Каждый ректор учебного заведения вправе самостоятельно определить форму обучения для студентов, в зависимости от эпидемиологической ситуации, - сообщили на оперативном совещании.

Напомним, в Самарской области наблюдается резкое увеличение количества заболевших новой коронавирусной инфекцией. Кроме того, самарцы начали заболевать опасным штаммом коронавируса «омикрон». По данным на 4 февраля 2022 года, в регионе за сутки коронавирус был выявлен у 3 772 человек.