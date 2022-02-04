Студенты самарских вузов могут перейти на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом

Решение будут принимать сами ректоры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 4 февраля 2022 года, состоялось оперативное заседание штаба по борьбе с распространением коронавируса на территории Самарской области. Оперштаб постановил, что решение о переводе на дистанционное обучение в самарских вузах будут принимать сами ректоры.

- Каждый ректор учебного заведения вправе самостоятельно определить форму обучения для студентов, в зависимости от эпидемиологической ситуации, - сообщили на оперативном совещании.

Напомним, в Самарской области наблюдается резкое увеличение количества заболевших новой коронавирусной инфекцией. Кроме того, самарцы начали заболевать опасным штаммом коронавируса «омикрон». По данным на 4 февраля 2022 года, в регионе за сутки коронавирус был выявлен у 3 772 человек.