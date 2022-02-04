Шесть машин получили повреждения из-за неправильной парковки в Самаре зимой 2022 года

Авто рекомендуют парковать в 5-7 метрах от жилых домов и других зданий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Зимний сезон 2022 года проходит в Самаре не без происшествий. Из-за снега и надели пострадали уже несколько машин.

— По нашим данным, повреждения получили шесть автомобилей. Все они были припаркованы с нарушениями, — сообщил первый заместитель главы города Владимир Василенко.

Вице-мэр призвал автомобилистов убирать машины с обочин дорог — они мешают уборке снега. Кроме того, не стоит оставлять машины возле контейнерных площадок. Это приводит к тому, что мусоровозы потом не могут к ним подъехать и забрать накопившиеся отходы.

По словам Владимира Василенко, машины необходимо отгонять примерно на 5-7 метров от жилых домов и других зданий. Не стоит бросать их под балконами и кондиционерами. На авто может рухнуть снежная глыба или наледь.