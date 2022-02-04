В Тольятти девушка-слесарь порезала уголовника ножом в подъезде

Правоохранители разбираются в обстоятельствах происшествия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 29 января 2022 года в подъезде дома на улице Свердлова в Тольятти очевидцы наткнулись на 31-летнего Антона Р., ранее судимого за кражу и незаконный оборот наркотиков. Он находился на площадке второго этажа с несколькими ножевыми ранениями.

- Пострадавшего госпитализировали. Установлено, что ему нанесли не менее двух проникающих ударов ножом. У него диагностированы повреждения в подключичной области, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуаций.

Установлено, что порезала потерпевшего 27-летняя Анастасия М., работающая слесарем на одном из местных предприятий. Она проживает в указанном доме. Девушка уже написала явку с повинной, ее задержали.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование продолжается. Правоохранители устанавливают, при каких обстоятельствах было совершено преступление.