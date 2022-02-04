Самара
ФотоТольяттиВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия4 февраля 2022 12:59

В Тольятти девушка-слесарь порезала уголовника ножом в подъезде

По факту преступления возбуждено уголовное дело
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Правоохранители разбираются в обстоятельствах происшествия

Правоохранители разбираются в обстоятельствах происшествия

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 29 января 2022 года в подъезде дома на улице Свердлова в Тольятти очевидцы наткнулись на 31-летнего Антона Р., ранее судимого за кражу и незаконный оборот наркотиков. Он находился на площадке второго этажа с несколькими ножевыми ранениями.

- Пострадавшего госпитализировали. Установлено, что ему нанесли не менее двух проникающих ударов ножом. У него диагностированы повреждения в подключичной области, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуаций.

Установлено, что порезала потерпевшего 27-летняя Анастасия М., работающая слесарем на одном из местных предприятий. Она проживает в указанном доме. Девушка уже написала явку с повинной, ее задержали.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование продолжается. Правоохранители устанавливают, при каких обстоятельствах было совершено преступление.