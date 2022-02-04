Прокуратура проверит, законно ли получили гражданство семьи мальчиков, избивших второклассницу в Самаре

Конфликт в школе №8 вызвал широкий резонанс. Фото: Яндекс.Карты.

В Самаре прокуратура Промышленного района завершила проверку, организованную после конфликта между учениками в школе №8. Также ведомство проверит законность получения российского гражданства семьями драчунов.

Напомним, конфликт в школе №8 произошел 18 января. Трое мальчиков, учеников 2 и 3 класса избили второклассницу Аню (имя ребенка изменено), девочка получила травмы. Прокуратура организовала поверку, во время которой обнаружила, что школа не сообщила о ЧП в полицию и не провела профилактику нарушений. В результате образовательное учреждение получило представление об устранении нарушений.

Одновременно прокуратура проверит, законно ли получили гражданство семьи мальчиков-агрессоров. Ранее некоторые депутаты и общественные активисты высказывали предположения, что иностранцы могли работать в России незаконно.