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Общество4 февраля 2022 14:16

Прокуратура проверит, законно ли получили гражданство семьи мальчиков, избивших второклассницу в Самаре

Прокуратура Промышленного района закончила проверку по факту конфликта между учениками в самарской школе №8
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
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Конфликт в школе №8 вызвал широкий резонанс. Фото: Яндекс.Карты.

Конфликт в школе №8 вызвал широкий резонанс. Фото: Яндекс.Карты.

В Самаре прокуратура Промышленного района завершила проверку, организованную после конфликта между учениками в школе №8. Также ведомство проверит законность получения российского гражданства семьями драчунов.

Напомним, конфликт в школе №8 произошел 18 января. Трое мальчиков, учеников 2 и 3 класса избили второклассницу Аню (имя ребенка изменено), девочка получила травмы. Прокуратура организовала поверку, во время которой обнаружила, что школа не сообщила о ЧП в полицию и не провела профилактику нарушений. В результате образовательное учреждение получило представление об устранении нарушений.

Одновременно прокуратура проверит, законно ли получили гражданство семьи мальчиков-агрессоров. Ранее некоторые депутаты и общественные активисты высказывали предположения, что иностранцы могли работать в России незаконно.