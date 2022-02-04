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Общество4 февраля 2022 14:56

В Самаре специальная комиссия попросила работодателей отправить максимум сотрудников на удаленку

Все дело в распространении вирусных заболеваний, которое нужно остановить
Ольга АФАНАСЬЕВА
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Кого реально можно перевести на удаленку?

Кого реально можно перевести на удаленку?

В Самаре работодателей попросили перевести максимум сотрудников на удаленку. С такой рекомендацией выступила Самарская областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Дистанционный режим работы позволит разобщить людей и сократить распространение вирусных инфекций, которое сегодня стало слишком обширным.

Сколько человек переводить на дистанционку, предлагают решить самим работодателям с учетом своих потребностей. Также здесь напомнили, что то, как будет проходить дистанционная работа, урегулировано коллективными договорами, трудовым кодексом. Подробнее увидеть правила можно на сайте министерства труда.

Также работодателям напомнили, что сведения о численности работников на дистанционке, нужно передавать в органы службы занятости.