В Самаре с прилавков пропали куры

Самарцы показали пустые полки в супермаркетах Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Жители Самары обратили внимание, что с прилавков супермаркетов пропали куры и субпродукты. Фотографиями пустых холодильников с «КП-Самара» поделились наши читатели.

- Пустые холодильники в «Магните» и «Пятерочке» на Безымянке, - рассказала читательница «Комсомольской правды».

Наш журналист тоже пришел в супермаркет у дома и посмотрел на наличие кур. В «Пятерочке» на Металлурге есть еще нераскупленная птица, однако лежит она там уже достаточно долго и сроки годности подходят к концу.

Где-то куры еще есть, но лежат они там достаточно давно Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Самарцы предположили, что отсутствие кур и мяса в супермаркетах может быть связано с перебоями в поставках из-за непогоды. Последние дни в регионе наблюдаются активные снегопады, а на дорогах снежные заносы. Также в МЧС сообщили об ограничениях на некоторых федеральных и региональных трассах из-за метелей. Большегрузный транспорт, в том числе и служб доставки, не могут преодолеть скользкие подъемы на трассах.