В Самаре с 8 по 11 февраля отключат холодную воду более чем в 40 домах

В Самаре с 8 по 11 февраля отключат воду более чем в 40 домах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре с 8 по 11 февраля без холодной воды останутся жители большого количества домов. Это произойдет в связи с проведением ремонтных и профилактических работ на инженерных коммуникациях. Об этом сообщает РКС-Самара.

Так, 8 февраля холодное водоснабжение отключать в домах по адресу ул. Аэродромная 13а и ул. Советской Армии 125, 127 и 127а. Ограничения продлятся с 9:00 до 19:00.

9 февраля холодной воды не будет по адресам ул. Тенисная 1, 9, 13, 15, 17, 12, 10, 10А; ул. Каховская, 1, 7, 9, 12, 14, 14А, 16А; ул. Физкультурная, 117. Водоснабжение там отключат с 09:00 до 17:00.

10 февраля с 09:00 до 19:00 воду отключат на ул. Гагарина 49, а с 09:00 10 февраля до 09:00 11 февраля водоснабжение временно прекратят в домах по адресам ул. Илецкая, 9, 10, 11, 14, 15; ул. Гродненская, 1; ул. Белогородская, 2, 2а, 3, 3а, 3б, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 8, 44 и пер. Хибинский, 16, 17, 18, 19.

Бойлеры с питьевой водой расположатся на ул. Илецкая 15 и ул. Белгородская 44.