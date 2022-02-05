В Самарской области водитель спровоцировал массовую аварию и погиб. ФОТО: ГУ МВД по Самарской области

В субботу, 5 февраля в Волжском районе Самарской области произошло крупное ДТП – столкнулись три автомобиля, один водитель погиб. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Хендай Солярис» приблизительно в 9:00 выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Тойотой Кароллой» и «Ладой Веста». В результате ДТП водитель «Хендая» погиб на месте до приезда медиков.

Также, пострадали водитель и несовершеннолетний пассажир «Тойоты». Их госпитализировали в лечебное учреждение, по заверениям медиков угрозы для их жизней нет.

На месте столкновения работают сотрудники полиции и выясняют все обстоятельства произошедшего.