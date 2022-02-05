В самарском минобре объяснили, почему на дистанционку перевели не всех школьников

Если младшеклассники заболеют, их тоже отправят на карантин

В министерстве образования и науки Самарской области объяснили, почему на дистанционное обучение перевели не всех школьников. Учиться очно продолжат начальная школа и 9 и 11 классы. Выпускников не хотят выдергивать с занятий, чтобы не мешать им готовиться к экзаменам. Младшим школьникам тоже очень тяжело заниматься дома, они требуют много внимания от родителей и еще не могут самостоятельно организовать свой учебный процесс.

- Сейчас появится возможность разместить классы так, чтобы они не пересекались в здании, минимизировать контакты между учениками, это позволит сделать то, что некоторые классы будут теперь пустыми, - рассказали в министерстве образования.

Однако, отправить на карантин могут и малышей, и старшеклассников. Как и было сказано ранее, такое решение может принять директор школы, если количество больных ребят в классе превысит 20%.

Напомним, что сейчас в Самарской области также принято решение, чтобы на две недели закрыть для посещения несовершеннолетними музеев, театров, кино и других развлекательных мероприятий. Такие меры приняты потому, что рост заболеваемости коронавирусом среди этой группы слишком высок.