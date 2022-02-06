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Происшествия6 февраля 2022 6:40

Огненная фура перекрыла проезд на трассе под Самарой

Из-за пожара автолюбители больше часа вынуждены были стоять в пробке
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
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Горящую фуру было видно издалека

Горящую фуру было видно издалека

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Вчера вечером, 5 февраля 2022 года, в Самарской области произошло ЧП. На трассе в районе села Черновка в Кинель-Черкасском районе загорелась фура. Это спровоцировало серьезные проблемы для других автолюбителей.

— Машину полностью охватил огонь. Горящий грузовик перекрыл проезд. Другие авто больше часа вынуждены были стоять в пробке, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» очевидец случившегося.

По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. Сейчас специалисты выясняют причину возгорания.