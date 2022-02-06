В Самарской области поймали наркодилера, который вез крупную партию героина в Оренбург

Машину с подозреваемым остановили на КПП "Рубеж" в Тольятти Фото: ГУ МВД России по Самарской области

На днях на КПП «Рубеж» в Тольятти сотрудники ГИБДД остановили ВАЗ-2106 для проверки документов у водителя. Во время этой процедуры полицейские заметили, что пассажир авто ведет себя неадекватно. Его решили досмотреть.

— В итоге у него в присутствии понятых у него изъяли пакет с порошкообразным веществом. Под сиденьем также нашли сверток с кристаллообразным содержимым белого цвета, электронные весы и упаковочный материал, — рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

26-летнего жителя одной из соседних республик задержали и повезли в отдел. Машину поместили на спецавтостоянку. Подозрительные вещества отправили на экспертизу, где было установлено, что это героин, массой 99,84 грамма, такая партия относится к крупному размеру.

Задержанный объяснил, что наркотики приобрел через интернет. Он планировал их реализовать через «закладки» на территории Оренбургской области.

На молодого человека в итоге возбудили уголовное дело по факту покушения на незаконный оборот наркотических веществ. Он заключен под стражу. Расследование продолжается.