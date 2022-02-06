В Тольятти в ДТП на перекрестке пострадали три женщины

По факту аварии сейчас проводится проверка Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Ночью в субботу, 5 февраля 2022 года, в Центральном районе Тольятти произошло ДТП серьезное ДТП. Там столкнулись «Рено Лога» и «Джили Эмгранд».

— 48-летняя женщина-водитель «Рено» на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог ул. Горького — ул. Ленина, двигаясь по второстепенной полосе, допустила столкновение с «Джили», за рулем которого находился 61-летний мужчина, — рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате аварии автолюбительница получила травмы. Также пострадали две ее пассажирки — одной из них 42 года, а другой 27 лет. Всем им назначено амбулаторное лечение. По факту происшествия полицейские сейчас проводят проверку.