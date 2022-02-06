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Общество6 февраля 2022 8:57

В Самарской области 6 февраля 2022 года подтвердились 3954 случая заболевания Covid-19

Также стало известно, что еще 12 жителей региона не смогли справиться с инфекцией
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
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В Самарской области продолжается борьба с коронавирусом

В Самарской области продолжается борьба с коронавирусом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 6 февраля 2022 года подтвердились еще 3954 случая заболевания коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии теперь - 242782. Госпитализировано за минувший день 337 пациентов.

- Наибольшее количество заболевших нашли в Самаре - 1836. В Тольятти их 411. В Сызрани - 304. Более ста инфицированных за сутки обнаружили в Новокуйбышевске, Кинеле и Кинельском районе, - рассказывают в оперативном штабе.

К сожалению, снова не обошлось без жертв. Скончались еще 12 человек с подтвержденным Covid-19. Всего с весны 2020 года в губернии смертельных случаев насчитывается уже 6774.