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Общество6 февраля 2022 11:42

Жители Самары пожаловались на переполненные мусорные баки из-за снегопада

Мусор не вывозят сразу в нескольких районах города
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
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Такая проблема наблюдается на улице Ставропольской

Такая проблема наблюдается на улице Ставропольской

Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Снегопад, который обрушился на Самару в конце уходящей недели, оставил много неприятных последствий. Одно из них — плохой вывоз мусора. На него пожаловались жители сразу нескольких районов.

— На Ставропольской переполненные баки уже несколько дней. Некуда пакет положить. Да и выглядит все это ужасно, — поделилась с корреспондентом «КП-Самара» местная жительница.

Подобная ситуация и на проспекте Кирова, в частности у домов 283 и 293. Проблемы есть и в других районах города. Люди сходятся на том, что по заснеженным дорогам мусоросборщики просто не могут проехать к бакам.