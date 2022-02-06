В Самаре на 6-й просеке 26-летняя девушка получила травмы головы после схода снега

Пострадавшей оказана медицинская помощь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 4 февраля в больницу имени Семашко обратилась 26-летняя жительница поселка Петра Дубрава. Она заявила, что 1 февраля с верхних этажей шестнадцатиэтажного дома на 6-й просеке на нее упала снежная масса. Теперь ее мучают головные боли.

— Ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Девушку госпитализировали в отделение нейрохирургии, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Информацию о случившемся также передали в отдел полиции Промышленного района города. Сейчас по факту случившегося собран проверочный материал.