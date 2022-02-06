В Самарской области 20-летнего парня могут посадить за секс с восьмиклассницей

Сейчас разбирательства продолжаются Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области правоохранители подозревают 20-летнего парня в интимной связи с несовершеннолетней девочкой. На молодого человека 4 февраля 2022 годавозбуждено уголовное дело по статье 134 УК РФ.

— Установлено, что 28 ноября 2021 года он у себя дома в селе Дубровка Хворостянского района совершил добровольный половой акт с 14-летней девочкой, ученицей восьмого класса, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Подозреваемый дал признательные показания. Для него это уже не первый эпизод. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.