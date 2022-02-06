В администрации рассказали, как в Самаре убирают снег 6 февраля 2022 года

Уборка территории в Самаре идет полным ходом

В Самаре подрядные организации продолжают устранять последствия снегопада. По состоянию на 6 февраля 2022 года выпал 104 % от месячной нормы осадков, поэтому работы ведутся активно, как во дворах, так и на дорогах.

В профильном департаменте отмечают, что основная проблематика сейчас - сужение проезжих частей. Процесс уборки, как сообщают в администрации города, затрудняет припаркованный транспорт.

- С начала сезона со всех территорий города была вывезена 221 тысяча тонн снежных масс, если говорить о прошедших сутках – это шесть тысяч тонн. Основной объем работ по вывозу происходит в ночное время, на этой работе задействовано до 130 самосвалов, - говорит руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин.

Днем в основном ведутся работы по формированию снежных валов. Ночью на дорогах меньше машин, поэтому его проще вывозить в это время.

В воскресенье на улично-дорожной сети задействовано 157 единиц спецтехники и 212 рабочих. Во дворах 6 февраля в смену вышли 2205 уборщиков. Задействовано 86 единиц техники. 89 бригад будут заниматься очисткой скатных крыш.

По инициативе губернатора на всех уровнях создали штабы для борьбы с последствиями непогоды. Внимание уделяется и частным секторам, большая часть которых находится в Красноглинском, Кировском и Куйбышевском районах. Поселковые дороги в Красной поляне, Горелом хуторе и Красном пахаре также подлежат очистке.

В мэрии подчеркивают, что особое внимание уделяют обращениям горожан. Каждое находится на контроле, в том числе и благодаря ресурсам ЦУР. Работу управляющих компаний контролируют главы районов.