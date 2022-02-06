В Самаре мужчина избил женщину-водителя трамвая возле иномарки

Разбирательства сейчас продолжаются Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре правоохранители возбудили уголовное дело на 32-летнего местного жителя, который работает продавцом в магазине «Горилка». Его подозревают в нанесении побоев 40-летней женщине-водителю трамвая.

— Установлено, что утром 28 марта 2021 года возле автомобиля «Датсун», припаркованного на улице Максима Горького между ними произошел конфликт. Он избил пострадавшую. Серьезных травм она не получила, но испытала сильную физическую боль, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас расследование продолжается. Подозреваемый дал признательные показания.