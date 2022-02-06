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Происшествия6 февраля 2022 17:35

В Самаре мужчина избил женщину-водителя трамвая возле иномарки

По факту нанесения побоев возбуждено уголовное дело
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
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Разбирательства сейчас продолжаются

Разбирательства сейчас продолжаются

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре правоохранители возбудили уголовное дело на 32-летнего местного жителя, который работает продавцом в магазине «Горилка». Его подозревают в нанесении побоев 40-летней женщине-водителю трамвая.

— Установлено, что утром 28 марта 2021 года возле автомобиля «Датсун», припаркованного на улице Максима Горького между ними произошел конфликт. Он избил пострадавшую. Серьезных травм она не получила, но испытала сильную физическую боль, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас расследование продолжается. Подозреваемый дал признательные показания.