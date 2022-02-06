Воспитатели в Самаре пожаловались на низкую зарплату

Воспитателям в пандемию работается не слишком просто Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самарские воспитатели пожаловались на низкую зарплату, которую получают все работники детских садов в регионе. Особое возмущение у них вызвал тот факт, что остальным бюджетникам зарплату повышали. Об этом в твиттере написала самарчанка, которая ранее, в октябре, уже жаловалась на задержки заработной платы.

- Где обещанная путинская надбавка???Всем повысили зарплату с 1 января...а нам воспитателям сто лет не прибавляли!!! - написала она.

В министерстве образования и науки Самарской области на твит отреагировали и отметили, что вопрос находится в проработке у правительства региона. Согласно данным статистики, которую опубликовали на сайте Росстата, за январь-ноябрь средняя зарплата работников дошкольных учреждений составляет 33805 рублей. Многие воспитатели рассказывают, что на деле это иногда в два раза меньше. При этом условия труда в пандемию стали менее комфортными, а ответственности гораздо больше.