Самарские спасатели помогли двум подросткам и мужчине добраться до берега

Спасателям удалось спасти трех человек. Фото: ПСС Самарской области

В Самаре спасатели доставили двух подростков и водителя снегохода до берега. Из-за выступившей на льду воды молодые парни не могли добраться до дома.

Вечером, 6 февраля 2022 года, на реке Волга, в районе Волжского проспекта, 10, молодые люди обратились в подразделение «Центральная». Парни вышли на лёд, но тот был недостаточно прочным. Спасатели подоспели вовремя и смогли доставить подростков на воздушной подушке «Нептун» до берега.

Примерно в то же время около дамбы на Первомайском спуске из-за промоины под лед ушел снегоход. Вечером спасатели смогли достать водителя, благодаря оперативным действиям, сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области.

Спасатели рекомендуют не выходить на лед. Из-за перепадов температуры и обильного снегопада на поверхности льда выступает вода и появляются промоины.