В Тольятти раскрыли дело о краже в офисе микрозаймов

Мужчина угрожал ножом. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти раскрыли дело о разбойном нападении. Подозреваемый пришел в офис микрозаймов и угрожал сотруднице ножом.

В прошлом году в дежурную часть обратилась сотрудница финансовой организации. Она сообщила правоохранителям и нападении в офисе. Мужчина украл из кассы 18 тысяч рублей. Известно, что злоумышленник был в маске и угрожал женщине ножом. Оперативники посмотрели видео с камер наблюдения и разослали ориентировки, сообщает ГУ МВД России Самарской области.

Полицейские смогли задержать подозреваемого. Мужчина ранее уже был судим за кражу. В ходе допроса он признал свою вину и рассказал, что потратил деньги на собственные нужды. Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит срок лишения свободы до 10 лет.