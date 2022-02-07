Самара
ФотоТольяттиВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия7 февраля 2022 6:23

В Тольятти раскрыли дело о краже в офисе микрозаймов

Злоумышленник угрожал женщине ножом
Алена ПРОВКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Мужчина угрожал ножом. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Мужчина угрожал ножом. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти раскрыли дело о разбойном нападении. Подозреваемый пришел в офис микрозаймов и угрожал сотруднице ножом.

В прошлом году в дежурную часть обратилась сотрудница финансовой организации. Она сообщила правоохранителям и нападении в офисе. Мужчина украл из кассы 18 тысяч рублей. Известно, что злоумышленник был в маске и угрожал женщине ножом. Оперативники посмотрели видео с камер наблюдения и разослали ориентировки, сообщает ГУ МВД России Самарской области.

Полицейские смогли задержать подозреваемого. Мужчина ранее уже был судим за кражу. В ходе допроса он признал свою вину и рассказал, что потратил деньги на собственные нужды. Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит срок лишения свободы до 10 лет.