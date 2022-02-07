В «Крылья Советов» перешли 12 молодых футболистов из «Химок», «Чертаново» и «Долгопрудного»

Самарский клуб подписал контракты с новыми игроками Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Состав самарских «Крыльев Советов» пополнили новые игроки. Клуб заключил контракты с 12 молодыми футболистами. Среди них: 7 полузащитников, 2 защитника, 2 нападающих и 1 голкипер. Об этом сообщает пресс-служба «КС».

Так, в команду вошли: 18-летний полузащитник Артем Соколов, который ранее выступал в подмосковных «Химках»; 21-летний полузащитник Дмитрий Великородный, 20-летний полузащитник Леонид Герчиков, 21-летний защитник Алексей Никитенков и 19-летний защитник Ян Гудков, которые до этого играли за «Олимп-Долгопрудный». Остальные футболисты перешли в «Крылья» из «Чертаново». Это полузащитники Александр Коваленко (18 лет), Никита Салтыков (17 лет), Никита Першин (20 лет) и Илья Грибакин (18 лет), 20-летний голкипер Никита Яворский, 19-летний форвард Павел Попов и 19-летний нападающий Егор Панков.

Большинство этих игроков входили или все еще выступают за сборные России своих возрастов. Молодые футболисты примут участие в сборах. По их итогам тренерский штаб определит, кто попадет в заявку на сезон, а кого отправят в аренду.