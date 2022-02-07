В Самаре женщина из-за конфликта пырнула знакомого в грудь

Из-за конфликта женщина убила знакомого. Фото: СУ СК России по Самарской области

В Промышленном районе Самары местная жительница убила знакомого из-за ссоры. Завершено расследование уголовного дела.

По версии следствия, известно, что 35-летняя обвиняемая 3 декабря 2021 года в ходе ссоры схватила нож и пырнула своего знакомого в грудь. Удар оказался смертельным. Личная неприязнь лишила жизни человека. Мужчина не успел дождаться приезда скорой помощи и скончался на месте происшествия, сообщают в СУ СК России по Самарской области.

Следственный отдел завершил расследование уголовного дела. Обвинение с утвержденным обвинительным заключением направят в суд. Женщине грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет