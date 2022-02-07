Избил, задушил и спрятал тело в кювете: мужчину осудят за убийство жителя Кинеля 16 лет назад

Преступник скрыл следы преступления и покинул Самарскую область Фото: СУ СК России

В Самарской области раскрыли преступление, которое было совершено 16 лет назад. Речь идет о жестоком убийстве жителя Кинеля. Обвиняемым по делу проходит 45-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Все случилось 13 января 2006 года в доме на улице Калинина в Кинеле. Мужчина распивал там спиртные напитки в компании местных жителей. Один из собутыльников был ему незнаком. В какой-то момент они начали оскорблять друг друга. Завязался конфликт, а затем и драка. Обвиняемый несколько раз ударил оппонента руками, потом схватил металлическую трубу и продолжил его избивать. Тот сопротивлялся, но не смог отбиться от противника. Разъяренный мужчина нашел в комнате веревку и задушил им свою жертву. После этого он спрятал тело в кювете, который находился через дорогу.

Правоохранители долгое время не могли найти предполагаемого преступника. У него не было постоянного места заработка. Кроме того, он покинул Самарскую область. Однако мужчину все же удалось задержать. Теперь расследование его дела завершено. Скоро он предстанет перед судом. Обвиняемому грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.