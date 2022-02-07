Регоператор объяснил переполненные мусорные контейнеры в Самаре

Дворы Самары завалило не только снегом, но и мусором / Фото: Светлана Мальцева

Жители Самары пожаловались на невывоз мусора. За последние несколько дней контейнерные площадки во многих дворах оказались переполнены. Отходы оттуда не вывозили с момента последнего снегопада. Соцсети заполонили фото рассерженных горожан.

— Мусор не вывозят. Контейнеры переполнены, площадки возле них тоже завалены мусорными пакетами. До каких пор это будет? — написали в твиттере самарцы.

Ситуацию прокомментировал регоператор — ООО «ЭкоСтройРесурс». Представители компании объяснили в соцсетях, почему мусор не вывезли вовремя.

— Сбоев в графике не было. Мусоровозы ежедневно выходят в рейс. Ситуация осложнилась из-за сильных снегопадов. Там, где дорога прочищена и свободна от припаркованных авто, вывоз ТКО осуществляется своевременно, — отметили в «ЭкоСтройРесурсе».

Регоператор добавил, что весь мусор вывезут, когда службы благоустройства расчистят подъезды к контейнерным площадкам.