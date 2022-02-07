Три человека погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой под Тольятти 7 февраля 2022 года

Авария произошла на трассе М-5 в Ставропольском районе Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Днем в понедельник, 7 февраля 2022 года, на 957 км трассы М-5 «Урал» в Ставропольском районе произошло смертельное ДТП. Примерно в 13:15 там столкнулись грузовик Mercedes и легковой автомобиль Chery.

— В результате происшествия погибли три человека, в том числе один несовершеннолетний, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Обстоятельства аварии пока не известны. Судя по фото, оба автомобиля после столкновения вылетели с дороги. Легковушка воткнулась в сугроб. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Они регулируют движение транспорта, устанавливают очевидцев и все детали случившегося. Проводится проверка.