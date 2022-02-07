Снять самую маленькую квартиру в Самаре можно за семь тысяч рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самую маленькую квартиру Самары можно арендовать за 7 тысяч рублей в месяц. Такую информацию озвучили аналитики сервиса недвижимости ЦИАН. Эксперты проанализировали предложения на арендном рынке Поволжья и составили рейтинг квартир с экстремально малыми габаритами, которые можно снять в волжских городах.

Самара заняла в рейтинге десятую строчку. Здесь можно снять в аренду квартиру-малосемейку на ул.Свободы, общая площадь которой составляет всего 14 квадратных метров, а жилая – 9. В объявлении также указывается, что готовить придется на общей кухне на пять квартир. Имеется свой санузел и водонагреватель.

В девятиметровую комнату поместились диван, шкаф, сервант, стол и стулья, а также холодильник, стиральная машинка и телевизор.

Сдать миниатюрную квартиру готовы за 7 тысяч рублей в месяц, еще тысячу нужно будет платить за коммунальные услуги.