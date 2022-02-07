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Общество7 февраля 2022 11:44

Тольяттинцы пожаловались на сосульки-убийцы

Последствия непогоды очень тревожат местных жителей
Алена ПРОВКИНА
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Жители жалуются на коммунальщиков. Фото: "Патруль Тольятти"

Жители жалуются на коммунальщиков. Фото: "Патруль Тольятти"

В Тольятти местные жители пожаловались в социальных сетях на сосульки, свисающие с крыш и балконов на улице Карбышева, 5. Пользователи отметили, что уже продолжительное время на стенах возле подъезда есть объявления о скорой уборке территории.

- Висит шапка из снега, льда и глыб, - комментируют жители.

Напомним, что в мэрии сообщили о разграничении обязанностей: балконы квартир и установленные кондиционеры к общему имуществу не относят. Каждый житель должен самостоятельно убрать снег и льдины со своей территории. Обращение на уборку кровли или подъездного козырька необходимо направлять в Госжилинспекцию.