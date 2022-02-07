Прокуратуру попросили проверить отсутствие охраны в детских садах Самары

Десятки детских садов в Самаре остались без охраны с января 2022 года Фото: Олег ЗОЛОТО

В Самаре родители пожаловались на отсутствие охраны в детских садах. Десятки дошкольных учреждений остались без поддержки ЧОО с января 2022 года. Горожане обратились за помощью к депутату Госдумы РФ Александру Хинштейну. Тот пообещал разобраться в ситуации и привлечь внимание надзорных органов.

— Договоры между шестью частными охранными организациями и 36 детсадами были расторгнуты в январе. Теперь на входах там сидят сами сотрудники дошкольных учреждений. Как оказалось, в бюджете на 2022 год забыли заложить средства на оплату охранных услуг, — написал народный избранник на своей странице в телеграме.

По данным депутата, еще в 78 садиках Самары охрана есть, но работает она бесплатно. Сотрудникам ЧОО пообещали, что деньги скоро появятся. В городском департаменте образования заверили, что бюджет скорректируют и вернут средства на охрану.

Александр Хинштейн обратился к мэру Самары с просьбой как можно быстрее урегулировать этот вопрос. Также он направил запрос прокурору региона о проведении по факту случившегося проверки. Депутат попросил разобраться в ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности.