Крыша жилого дома обрушилась на Мехзаводе в Самаре в феврале 2022 года

Сотрудники УК уже начали восстанавливать кровлю Фото: скриншот с видео

На днях в поселке Мехзавод в Красноглинском районе Самары произошло ЧП. У дома № 19 в 11-м квартале обрушилась часть крыши. Местные жители предполагают, что конструкция не выдержала тяжести снега, который управляющая компания вовремя не убрала.

Видеоблогер «Самарский-163» показал с высоты последствия происшествия. В кровле видна огромная дыра. Однако ее уже начали заделывать. К дому подвезли доски.

— Я-то думал, что это просто снег скидывают. Грохот был, окна даже затряслись. Только из видео узнал, что крыша обвалилась, — прокомментировал ролик местный житель.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, в доме повредились подпорки стропил. В результате обрушилась часть шифера. Общая площадь повреждения составила 10 кв. м. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших.

Насколько известно, дом обслуживает УК «Универсалсбыт». Сотрудники организации сейчас занимаются восстановлением крыши. Под данным городской мэрии, работы планируется завершить в середине этой недели.