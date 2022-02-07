Тарифы на проезд в «Ласточке» хотят изменить в Самарской области с 1 марта 2022 года

Проезд в "Ласточке" может подорожать

В Самарской области планируют изменить тарифы на перевозки пассажиров скоростным поездом «Ласточка». Об этом говорится в проекте приказа департамента ценового и тарифного регулирования региона. Он сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

— Предлагается впервые установить предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров в пригородном сообщении скоростными поездами «Ласточка». Тарифы планируется ввести в действие с 1 марта 2022 года, — указано в документе.

Размер платы предлагается установить на уровне, который предложил перевозчик — Самарская пригородная пассажирская компания. Исключения составят тарифы на проезд детей. Так, предельный тариф на проезд по маршрутам Самара — Конструкторская, Самара — Зубчаниновка и Самара — Ягодная составит 40 рублей. Расстояние на размер суммы здесь не влияет.

Максимальная стоимость поездки в пределах первых 10 км (за исключением вышеуказанных направлений) составит 21 рубль. В дальнейшем за каждый километр пути придется платить по 2,1 рубля.