В Самарскую область возвращаются метели

Синоптики дали прогноз погоды на 8-10 февраля 2022 года
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Синоптики Приволжского УГМС дали прогноз погоды на ближайшие дни в Самарской области. По прогнозу, с 9 февраля 2022 года в регион возвращаются метели и сильный ветер с порывами до 18 м/с.
Во вторник, 8 февраля 2022 года, в Самаре будет облачно с прояснениями. В этот день существенных осадков не ожидается, однако синоптики предупреждают о тумане и изморози. Днем температура воздуха составит -3…-5 градусов, а ночью местами по области температура опустится до -14.
В среду синоптики прогнозируют метель. Местами по области будет сильный ветер с порывами 15-18 м/с. Температура днем будет держаться в пределах -1…-6 градусов, а ночью -4…-9 градусов.
10 февраля также будут продолжаться метели, ветер будет юго-восточный с порывами до 18 м/с. Температура днем не опустится ниже -6 градусов.