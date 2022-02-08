В Самарскую область возвращаются метели

Синоптики дали прогноз погоды на 8-10 февраля 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Приволжского УГМС дали прогноз погоды на ближайшие дни в Самарской области. По прогнозу, с 9 февраля 2022 года в регион возвращаются метели и сильный ветер с порывами до 18 м/с.

Во вторник, 8 февраля 2022 года, в Самаре будет облачно с прояснениями. В этот день существенных осадков не ожидается, однако синоптики предупреждают о тумане и изморози. Днем температура воздуха составит -3…-5 градусов, а ночью местами по области температура опустится до -14.

В среду синоптики прогнозируют метель. Местами по области будет сильный ветер с порывами 15-18 м/с. Температура днем будет держаться в пределах -1…-6 градусов, а ночью -4…-9 градусов.

10 февраля также будут продолжаться метели, ветер будет юго-восточный с порывами до 18 м/с. Температура днем не опустится ниже -6 градусов.