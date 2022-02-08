В Самаре в 2022 году готовятся к открытию два новых детских сада

Уже к весне в Самаре начнут работать два детских сада Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В понедельник, 7 февраля 2022 года, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов посетил строящиеся дошкольные учреждения в Самаре. Новые детские сады в Октябрьском и Кировском районах должны ввести в эксплуатацию уже в этом году.

В границах улиц Ташкентской, Московского шоссе и Димитрова строят детский сад на 132 места. Это будет трехэтажное здание площадью почти 3 тысячи квадратных метров. В настоящее время готовность объекта составляет 99,5%. Подрядчик завершает отделку помещений, устанавливает мебель и оборудование. Детский сад должен открыться в первом квартале 2022 года.

Второй детский сад находится на Подшипниковой, 27. Он будет двухэтажным на 112 мест, в том числе для детей с особенностями развития. В настоящее время на объекте завершен основной объем работ, завезено оборудование и инвентарь. Готовность объекта составляет 97%, работать детский сад начнет весной 2022 года.