Филиал базирования авиакомпании Red Wings появится в аэропорту Самары в 2022 году

Авиакомпания Red Wings будет выполнять субсидируемые рейсы в 11 городов России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В аэропорту Курумоч в 2022 году появится филиал базирования авиакомпании Red Wings (входит в госкорпорацию «Ростех»). Об этом говорится в проекте изменений в госпрограмму «Развитие транспортной системы Самарской области до 2025 года».

Так, перевозчик планирует разместить в самарской аэрогавани до четырех самолетов SSJ100 и до двух самолетов А320/321. Кроме того, в Курумоче появятся подразделения летного отряда, бортпроводников и станции линейного обслуживания воздушных судов.

Благодаря этому в Самарской области решили расширить программу субсидирования авиаперевозок. В 2022 году жители региона смогут летать по сниженным ценам по 16 направлениям: Казань («ЮВТ Аэро»); Волгоград, Омск, Астрахань, Воронеж, Ижевск, Нижний Новгород, Калуга, Магас, Тюмень, Ханты-Мансийск, Челябинск (Red Wings); Пермь, Белгород, Махачкала («ИрАэро») и Ростов-на-Дону («АЗИМУТ»).