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Здоровье8 февраля 2022 8:20

Заболеваемость COVID-19 в Самарской области выросла в два раза

За минувшую неделю в регионе выявили почти 25 тысяч случаев заражения
Анастасия ФИЛАТОВА
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Специалисты отмечают рост заболевания среди работников образования и подростков

Специалисты отмечают рост заболевания среди работников образования и подростков

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области выросла заболеваемость коронавирусом. За минувшую неделю в регионе зафиксировали почти 25 тысяч случаев заражения, что в 2 раза больше, чем неделей ранее. Об этом стало известно 7 февраля 2022 года на заседании оперштаба.

Самые большие показатели по заболеваемости приходятся на три возрастные группы — это младенцы до 1 года, дети 7-14 лет и подростки 15-17 лет. Из-за этого часть школьников перевели на дистанционное обучение.

Среди работающих граждан много зараженных в сфере образования. Меньше всего заболевших среди работников торговли и общепита. По словам специалистов, причина этому — высокая доля привитых в данных отраслях.

Непростая ситуация также сложилась с ОРВИ и внебольничной пневмонией. За прошедшую неделю в Самарской области зафиксировали 64 576 случаев заражения ОРВИ, что в 4,5 раза больше показателей прошлого года, и 1 255 — внебольничной пневмонией.