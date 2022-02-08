Заболеваемость COVID-19 в Самарской области выросла в два раза

Специалисты отмечают рост заболевания среди работников образования и подростков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области выросла заболеваемость коронавирусом. За минувшую неделю в регионе зафиксировали почти 25 тысяч случаев заражения, что в 2 раза больше, чем неделей ранее. Об этом стало известно 7 февраля 2022 года на заседании оперштаба.

Самые большие показатели по заболеваемости приходятся на три возрастные группы — это младенцы до 1 года, дети 7-14 лет и подростки 15-17 лет. Из-за этого часть школьников перевели на дистанционное обучение.

Среди работающих граждан много зараженных в сфере образования. Меньше всего заболевших среди работников торговли и общепита. По словам специалистов, причина этому — высокая доля привитых в данных отраслях.

Непростая ситуация также сложилась с ОРВИ и внебольничной пневмонией. За прошедшую неделю в Самарской области зафиксировали 64 576 случаев заражения ОРВИ, что в 4,5 раза больше показателей прошлого года, и 1 255 — внебольничной пневмонией.