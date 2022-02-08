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Общество8 февраля 2022 9:36

Адвокат из Самары получил условный срок за обман своего клиента

В Самаре осудили бывшего адвоката, который обвиняется в покушении на мошенничество
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Суд вынес приговор

Суд вынес приговор

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего адвоката из Самары, который обвиняется в покушении на мошенничество. Суд вынес адвокату, который попытался присвоить деньги клиента, приговор.

В июне 2020 года, осужденный будучи защитником мужчины, который совершил ДТП, повлекшего по неосторожности смерть человека, взял от клиента денежные средства в качестве взятки. Деньги предназначались якобы для сотрудников правоохранительных органов за оказание содействия в непривлечении клиента к реальному сроку заключения. Однако адвокат не имел возможности передать взятку, к тому же он и не планировал это делать.

Адвокат не успел распорядиться полученными деньгами, так как был задержан сотрудниками УФСБ по Самарской области. Суд назначил обвиняемому наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.