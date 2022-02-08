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Общество8 февраля 2022 9:46

Высота сугробов в Самаре достигла 83 см

За первую неделю февраля 2022 года в городе выпало 104% от месячной нормы осадков
Анастасия ФИЛАТОВА
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С начала зимы с улиц города вывезли 221 тысячу тонн снега / Фото: администрация Самары

С начала зимы с улиц города вывезли 221 тысячу тонн снега / Фото: администрация Самары

Февраль в Самаре претендует на самый снежный месяц 2022 года. За первую неделю февраля в городе выпало уже 104% от месячной нормы осадков. Высота снежного покрова достигла 83 см. Об этом сообщает пресс-служба администрации областной столицы.

За минувшие сутки с улиц Самары вывезли свыше 6 тысяч тонн снега, а всего с начала сезона — около 221 тысячи тонн. По словам главы департамента городского хозяйства и экологии Олега Ивахина, днем рабочие формируют снежные валы, а в ночное время, когда дороги не так загружены, отправляют их на полигоны.

По данным мэрии Самары, расчистка дорог, тротуаров и дворов идет круглые сутки. На уборку снега брошены все службы благоустройства. В ближайшие два дня, 9 и 10 февраля 2022 года, коммунальщиков ждет очередное испытание на прочность. Синоптики прогнозируют в регионе метель и ветер до 18 м/с.