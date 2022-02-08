Гигантский жилой комплекс возвышается над окрестными домами. Фото: скрин видео

Строительство гигантского ЖК «Рекорд» в Самаре попало на видео. По сравнению с огромным жилым комплексом окружающие дома кажется совсем маленькими. Видео с высоты птичьего полета снял самарский блогер Сергей Бобин.

Речь идет о ЖК «Рекорд» на пересечении улиц Физкультурной и Краснодонской. На видеозаписи видно, что строительные работы идут полным ходом. Рядом с уже построенным 9-этажным домом возводится еще три корпуса ЖК. Возведение «коробки» огромного 27-этажного многоподъездного дома уже практически завершено, сейчас идут отделочные работы.

Строительство еще двух зданий достигло отметки в 18 и 9 этажей.

По проекту жилой комплекс будет состоять из шести корпусов высотой от 9 до 27 этажей. Застройщиком выступает «Новый Дон». Достроить ЖК целиком обещают до кона 2024 года.