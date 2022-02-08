Спрос на ученых в Самарской области вырос на 13%

Спрос на ученых вырос, а вот зарплата в этой сфере почти не изменилась Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ко Дню науки платформа для поиска работы hh.ru проанализировала вакансии для научных специалистов. Оказалось, что в 2021 году спрос на ученых в России вырос на 36% по сравнению с 2020-м. В Самарской области он тоже не остался прежним — вырос на 13,1%.

Среди специалистов, ищущих работу в науке, за последний год насчиталось около 70 тысяч человек. На Самарскую область приходится около 2% резюме.

На данный момент треть всех вакансий рассчитана на специалистов в области химии. Также компании заинтересованы в микробиологах, биологах, физиках, экологах и биотехнологах. Примечательно, что спрос за год сильнее всего вырос на экологов.

А вот зарплата почти не изменилась. По сравнению с 2020 годом в Самарской области рост составил всего 1,5 тысячи рублей. Таким образом, специалисты в области науки получают до 35,5 тысяч рублей в месяц.