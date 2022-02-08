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Общество8 февраля 2022 11:55

Скоростное судно «Валдай 45Р» могут запустить между Самарой и Ширяево в 2022 году

В бюджете заложили деньги на покупку нового речного транспорта
Анастасия ФИЛАТОВА
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"Валдай" может развивить скорость до 65 км/ч / Фото: www.ckbspk.ru

"Валдай" может развивить скорость до 65 км/ч / Фото: www.ckbspk.ru

В Самарской области в 2022 году возобновят речные скоростные перевозки. Для этого регион закупит судно на подводных крыльях «Валдай 45Р». Оно будет курсировать из Самары в Ширяево и Винновку (монастырь).

— В 2022 году предусмотрено финансирование в размере 5,8 млн рублей, — говорится в проекте постановления правительства Самарской области «Об утверждении госпрограммы «Развитие транспортной системы до 2025 года».

Также чиновники планируют возобновить скоростные межрегиональные перевозки. Для этих целей в 2023 году власти намерены приобрести два судна на подводных крыльях «Метеор-120Р». Их запустят по маршруту Самара — Ульяновск — Казань.

Отметим, перевозчикам планируют выделить субсидии. На оплату лизинговых платежей за приобретение «Валдая» и его обслуживание в 2023-2024 годах в бюджете региона заложили 23,5 млн рублей, а «Метеоров» — 154,5 млн рублей.