Власти Самары предупредили владельцев «подснежников» об эвакуации авто

В Самаре составят список всех брошенных машин / Фото: администрация Самары

Дороги Самары начнут освобождать от машин-«подснежников». Принудительная эвакуация ждет брошенные авто, которые мешают уборке снега, сообщает пресс-служба городской администрации.

— Просим отгонять машины. В противном случае через ГИБДД организуем эвакуацию (если авто стоит под запрещающим знаком) или перемещение на 20-30 метров от прежней локации либо на другую сторону дороги, — отметил глава департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин.

Первый вице-мэр Самары Владимир Василенко поручил составить полный список брошенных автомобилей, установить владельцев и оповестить их о возможной эвакуации. Перечень всех «подснежников» должны составить к вечеру 9 февраля 2022 года. После этого авто начнут отправлять на спецстоянки.