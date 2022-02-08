Самарцам рассказали, какой бюджет выделят на ремонт дорог в 2022 году

В Самарской области продолжат ремонтировать автодороги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области планируют отремонтировать дорогу, расположенную в Кошкинском районе и продолжить строительство развязки на Ново-Садовой. Правительство рассказало, какой бюджет выделят в 2022 году.

- Самым протяженным объектом станет автомобильная дорога Кошки-Большая Романовка-Ерандаево-Андреевка-граница Татарстана, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Работы на этом объекте начнут благодаря проекту «Безопасные качественные дороги». По контракту к нормативу приведут более 26 километров дорожной трассы. Из бюджета выделят больше 535 миллионов рублей. Завершить ремонт планируют до 1 октября 2022 года.

Также, в 2022 году продолжат строительство развязки на пересечении Ново-Садовой и Советской Армии. В 2022 году запланировали выделить 1 миллиард 170 тысяч рублей на возведение путепровода. Помимо этого, работы продолжат на участках «Урал» - Солнечная Поляна –Ширяево. Всего в этом году введут 51 дорожный объект. На эти цели из областного и федерального бюджетов выделили 1,3 миллиарда рублей.