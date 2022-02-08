СамГМУ запустит серийное производство инновационных продуктов в «Преображенке»

Губернатору продемонстрировали достижения института инновационного развития СамГМУ

В день российской науке губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с научным коллективом Института инновационного развития СамГМУ. В прошлом году центр переехал в новый корпус на Льва Толстого, 115. И сейчас здесь продемонстрировали гостям уже реализованные идеи. Например, именно здесь разработали специальный VR-тренажер для обучения сотрудников станции «Скорой помощи». С его помощью медики учатся пользоваться аппаратом ИВЛ, оказывать первую помощь и многому другому. Еще одна перспективная разработка - аппаратно-программный комплекс ReviSmell, помогающий при диагностике нарушений обоняния и лечении этого состояния. Одна из наиболее востребованных разработок - интерактивный анатомический стол «Пирогов», незаменимый при обучении врачей и студентов естественно-научным дисциплинам. Он уже продается в 9 странах мира, его намерены поставлять в Индию и на Ближний Восток.

Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил ученых за работу и попросил активнее сотрудничать с другими вузами, для создания междисциплинарных проектов.

- Я очень рад, что сегодня побывал в новом корпусе университета, который полностью подготовлен для развития цифровых технологий, цифровой медицины. На мой взгляд, те достижения, которые есть у нашего медицинского университета, создают колоссальный задел для того, чтобы качество медицинских услуг повышалось, - отметил губернатор.

Ректор медицинского университета Александр Колсанов заверил главу региона, что а ученые готовы работать над созданием и внедрением все новых технологий. И в планах вуза расширять и создавать новые лаборатории и учебные корпуса.

-Мы приняли такое решение: зайти в индустриальный парк «Преображенка», где будет создан центр компетенций по серийному производству всех наших запатентованных продуктов с привлечением инвесторов, индустриальных партнеров, – отметил руководитель СамГМУ.