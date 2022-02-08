Чуть не погибшую в пожаре в Самарской области девочку доставили спецавиацией МЧС в федеральную клинику

Ребенка спасли из огня. Теперь ее спасают врачи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области борются за жизнь трехлетней девочки, которая в середине января пострадала при пожаре в дачном доме в селе Екатериновка. Ребенка сначала доставили на лечение в Пироговку с ожогами 55% тела. Специалисты провели множество консилиумов и медицинских вмешательств. Затем по итогам телемедицинских консультаций было принято решение о необходимости лечения в федеральном детском ожоговом центре Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде.

К решению проблемы транспортировки подключился глава региона Дмитрий Азаров. Он провел согласования с федеральными структурами и договорился о транспортировке ребенка к месту лечения спецавиацией МЧС России. У девочки как раз стабилизировалось состояние и врачи приступили к подготовке путешествия.

- Сегодня врачи провели все необходимые подготовительные процедуры, после которых ребёнок оперативно и бережно будет перевезен и передан коллегам для дальнейшего лечения в одной из лучших детских ожоговых клиник страны, - сообщили в минздраве региона.

КП- Самара будет следить за судьбой малышки, которая выжила в пожаре