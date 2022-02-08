В День науки губернатор вручил премии самарским ученым

Дмитрий Азаров вручил премии самарским ученым

В День науки, 8 февраля, самарским ученым губернские премии вручил глава региона Дмитрий Азаров.

Лауреатами стали 19 ученых, в числе которых кандидаты и доктора наук, преподаватели вузов и сотрудники лабораторий университетов, а также молодые изобретатели.

- Мы гордимся достижениями наших земляков, внесших весомый вклад в развитие отечественной и мировой научной мысли, - сказал губернатор.

Глава региона отметил, что сегодня университеты являются драйверами развития региона и страны в целом. Сейчас в регионе работает исследовательский центр РАН, а также действует разветвленная система вузовского образования. Важное место в создании базы для инновационных разработок и их внедрения в реальный сектор экономики занимает научно-образовательный центр «Инженерия будущего».

Дмитрий Азаров отметил, что будет и в дальнейшем предпринимать все усилия для поддержки ученых региона и способствовать внедрению в разные сферы деятельности их научных разработок.