В Самаре планируют благоустроить территории в поселке Управленческий

В поселке начнут работы по благоустройству Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на совещании областного правительства обсудили вопрос благоустройства территорий в поселке Управленческий. Планируют ремонт проезжей части и подъездных путей к ПАО «ОДК-Кузнецов».

В 2022 году отремонтируют проезжую часть, благоустроят территорию у завода, а также займутся реставрацией участка от улицы Ветвистой до Красноглинского шоссе. Помимо этого, определили объем работ по благоустройству улицы 8-го Марта, где планируют разместить новые парковочные места.

На совещании также обсудили установку нового комплекса очистки и отведения ливневых стоков с территории предприятия. Председатель правительства поручил подготовить проект комплекса в районе Коптева оврага.