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Общество8 февраля 2022 18:03

Самарцы пожаловались на отсутствие пешеходных дорожек на улице Пятигорской

Детям сложно добираться до школы
Алена ПРОВКИНА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Жильцы пожаловались на сугробы. Фото: скриншот из видео пользователя социальных сетей

Жильцы пожаловались на сугробы. Фото: скриншот из видео пользователя социальных сетей

В Самаре пользователи социальных сетей пожаловались на отсутствие пешеходных дорожек на улице Пятигорской. Родители переживают за детей, идущих по тропинке в школу.

- Зимой обочину не чистят, осенью грязь и вода летят на детей, - отмечают взволнованные родители.

По полученным данным от родителей, жильцы ближайших домов обращались в администрацию города и писали губернатору Самарской области. От домов №3 и №5 по улице Мичурина школьники вынуждены идти по узкой протоптанной дорожке. В период снегопада ситуация обострилась, людям приходится идти по сугробам до работы и школы.