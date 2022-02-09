В Самарской области 9 февраля 2022 года ожидается сильная метель при видимости 1-2 км

В Самару возвращаются метели Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарскую область возвращаются метели. Синоптики Приволжского УГМС рассказали, какая погода будет в регионе в ближайшие дни 9-10 февраля 2022 года. В среду, 9 февраля, был объявлен желтый уровень опасности из-за сильной метели и порывистого ветра.

- Объявлен желтый уровень опасности. Днем, 9 февраля 2022 года, местами в Самарской области ожидается метель при видимости 1-2 км, усиление юго-восточного ветра порывы 15-18 м/с, - сообщили синоптики.

В среду температура воздуха днем будет держаться в пределах -2…-4 градусов, а ночью опустится до -9. Ночью также будет продолжать идти снег, а местами ожидаются сильные метели.

В четверг, 10 февраля, метель продолжится, а ветер не утихнет. Днем температура воздуха составит -1…-6 градусов, а ночью -4…-9 градусов.

11 февраля, в Самарской области снегопады стихнут, и пойдет небольшой снег. Температура воздуха будет держаться в пределах -1…-6 градусов.