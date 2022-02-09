В Тольятти экскаватор упал с обрыва в Волгу

Вытащить экскаватор до сих пор не удалось. Фото: Андрей Наумов

Во вторник, 8 февраля 2022 года, в Тольятти на базе отдыха «Чайка» произошло ЧП. Как сообщил природоохранный инспектор Министерства лесного хозяйства и природопользования Самарской области Андрей Наумов, экскаватор весом 22,3 тонн подошел слишком близко к берегу и завалился в Волгу.

- ЧП произошло при выполнении каких-то работ. В результате непрофессиональных действий рабочих экскаватор «Вольво» опрокинулся в Волгу с обрыва, что привело к повреждению части гидрообъекта, - рассказал Андрей Наумов на своей странице в социальных сетях.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. В настоящее время Минсельхоз подсчитывает ущерб, нанесенный окружающей среде. Представители линейного и районного отделов полиции собрали материал о правонарушении.

- После завала экскаватора, у машины вышла из строя гидравлики, в воду попали ГСМ из двигателя, об этом свидетельствуют характерные следы на льду и тот факт, что не получалось завести двигатель машины, - рассказал инспектор Минсельхоза.

На месте обрушения экскаватора работали экстренные службы Тольятти, в том числе спасатели «Центра гражданской защиты» и дежурный городской ЕДДС. Однако вытащить тяжеловесную технику так и не получилось. Как стало известно, экскаватор до сих пор находится на обломках водозащитного сооружения.